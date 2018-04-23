Назначена дата апелляции по делу Юлии Савиновских
Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по делу Юлии Савиновских — жительницы Екатеринбурга, у которой отняли приемных детей после ее операции по удалению груди.
Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по делу Юлии Савиновских — жительницы Екатеринбурга, у которой отняли приемных детей после ее операции по удалению груди.
Заседание назначено на 15 мая, сообщает на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.
Напомним, Юлия Савиновских сделала операцию, поскольку ей мешала грудь седьмого размера. После этого в конце августа 2017 года у нее забрали приемных детей. Екатеринбурженка рассказала, что к ней в дом неожиданно заявились сотрудники органов опеки и отобрали двух мальчиков. Свои действия они мотивировали тем, что заподозрили женщину в намерении сменить пол.
История вызвала широкий общественный резонанс, на стороне Юлии Савиновских выступили многие знаменитости, в том числе мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. СКР и Общественная палата РФ провели проверку законности изъятия.
Адвокат: в отношении Савиновских хотят возбудить уголовное дело.
Некоторое время назад в интервью Ксении Собчак Юлия фактически призналась, что осознает себя трансгендером.
Юлия Савиновских обжаловала действия опеки в суде, проиграла процесс, но подала апелляцию. Свердловский областной суд направил дело на новое рассмотрение. Но 5 февраля Орджоникидзевский суд отказал в иске Юлии Савиновских и решил расторгнуть с ней договор опеки.