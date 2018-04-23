Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что уехала из Крыма»: украинка впечатлена полуостровом РФ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Женщина потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для 4-летней дочки
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
«Ак Барс» — чемпион. И это заслуженно
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Алсу ответила на обвинения в пластике
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
08:54 (мск), источник: ЕАН

Свердловчанин сменил фамилию, скрываясь от приставов

Свердловские приставы арестовали залоговый Mitsubishi Pajero за долги перед банком в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении машины. Кроме этого, должник изменил свою фамилию, чтобы сбить со следа судебных приставов. Автомобиль, который должник скрывал, был зарегистрирован на его старую фамилию.

Но должника приставы все же нашли и обнаружили автомобиль на парковке неподалеку от дома. Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю банка.

Все новости региона
 График визита патриарха Кирилла в
Интернет-пользователи жалуются на
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
Эминем отметил 10 лет трезвости
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Госкомпании обяжут покупать российскую технику и оборудование
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь