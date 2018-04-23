Свердловчанин сменил фамилию, скрываясь от приставов

Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении машины. Кроме этого, должник изменил свою фамилию, чтобы сбить со следа судебных приставов. Автомобиль, который должник скрывал, был зарегистрирован на его старую фамилию.