Свердловчанин сменил фамилию, скрываясь от приставов
Свердловские приставы арестовали залоговый Mitsubishi Pajero за долги перед банком в размере 2 млн рублей, сообщает
Свердловские приставы арестовали залоговый Mitsubishi Pajero за долги перед банком в размере 2 млн рублей, сообщает
Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении машины. Кроме этого, должник изменил свою фамилию, чтобы сбить со следа судебных приставов. Автомобиль, который должник скрывал, был зарегистрирован на его старую фамилию.
Но должника приставы все же нашли и обнаружили автомобиль на парковке неподалеку от дома. Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю банка.