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08:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прощание с пермским политологом Олегом Подвинцевым пройдет 25 апреля

ПЕРМЬ, 23 апреля. Он умер 22 апреля.

Олегу Подвинцеву было 55 лет. Исторический факультет Пермского госуниверситета он окончил в 1985 году. Работал на кафедре новой и новейшей истории. В 1992 году закончил кандидатскую диссертацию «Типология современного британского консерватизма».

В 2002 году Подвинцев защитил докторскую диссертацию по теме постимперской адаптации Великобритании. Защита прошла в Институте Европы РАН в 2002 году.

В 2003 году занял пост директора Пермского филиала Института философии и права УрО РАН по исследованию политических институтов и процессов. Олег Подвинцев был одним из создателей пермской политологической школы, инициатором открытия отделения политологии и кафедры политических наук на историческом факультете ПГУ.

Научную и преподавательскую деятельность Олег Подвинцев успешно совмещал с практикой политтехнолога, регулярно работал на избирательных кампаниях разного уровня. Непредвзято и объективно высказывал в СМИ свое мнение о важных событиях политической и общественной жизни.

Гражданская панихида состоится в фойе главного (первого) корпуса Пермского университета 25 апреля в 11 часов.

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