Прощание с пермским политологом Олегом Подвинцевым пройдет 25 апреля
ПЕРМЬ, 23 апреля. Он умер 22 апреля.
ПЕРМЬ, 23 апреля. Он умер 22 апреля.
Олегу Подвинцеву было 55 лет. Исторический факультет Пермского госуниверситета он окончил в 1985 году. Работал на кафедре новой и новейшей истории. В 1992 году закончил кандидатскую диссертацию «Типология современного британского консерватизма».
В 2002 году Подвинцев защитил докторскую диссертацию по теме постимперской адаптации Великобритании. Защита прошла в Институте Европы РАН в 2002 году.
В 2003 году занял пост директора Пермского филиала Института философии и права УрО РАН по исследованию политических институтов и процессов. Олег Подвинцев был одним из создателей пермской политологической школы, инициатором открытия отделения политологии и кафедры политических наук на историческом факультете ПГУ.
Научную и преподавательскую деятельность Олег Подвинцев успешно совмещал с практикой политтехнолога, регулярно работал на избирательных кампаниях разного уровня. Непредвзято и объективно высказывал в СМИ свое мнение о важных событиях политической и общественной жизни.
Гражданская панихида состоится в фойе главного (первого) корпуса Пермского университета 25 апреля в 11 часов.