Комик Руслан Белый высмеял челябинский стадион

Особенно досталось местному «колизею» — стадиону «Центральный», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, в воскресенье, 22 апреля, на одном из телеканалов вышло стендап-шоу «Комик в городе», в рамках которого Руслан Белый путешествует по городам России и в шутливой форме говорит о проблемах территорий либо выражает восхищение. В выпуске про Челябинск комик отметил суровость горожан, что дышат воздухом, «который видно» (проблемы экологии), равнодушную реакцию на падение метеорита («Занятия в день падения метеорита не отменили, потому что было не холодно») и даже предложил идею сценария для фильма.

«Как сняли бы фильм, про падение метеорита в Челябинске? Едет мужик на работу. Падает метеорит, мужик удивляется: “Это что сейчас было?” И дальше какой-нибудь сюжет по Быкову». (Юрий Быков — российский режиссер, снимающий социальное кино о трудной жизни в России — прим. авт.).

Довольно жестко Белый высмеял челябинский футбольный стадион «Центральный», сравнив фасад конструкции с «потемкинскими деревнями». Стадион имеет четыре стороны, но фасад построен только с одной стороны, с улицы Труда, и напомнинает полуразрушенный Римский колизей. Комик предположил, что остальные три стороны, судя по всему, украли.