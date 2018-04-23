Комик Руслан Белый высмеял челябинский стадион
Выступление
Выступление
Особенно досталось местному «колизею» — стадиону «Центральный», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним, в воскресенье, 22 апреля, на одном из телеканалов вышло
«Как сняли бы фильм, про падение метеорита в Челябинске? Едет мужик на работу. Падает метеорит, мужик удивляется: “Это что сейчас было?” И дальше
Довольно жестко Белый высмеял челябинский футбольный стадион «Центральный», сравнив фасад конструкции с «потемкинскими деревнями». Стадион имеет четыре стороны, но фасад построен только с одной стороны, с улицы Труда, и напомнинает полуразрушенный Римский колизей. Комик предположил, что остальные три стороны, судя по всему, украли.
«Сейчас век квадрокоптеров. Надо пустить его полетать над Челябинском, посмотреть, может, остальные три стороны стоят у