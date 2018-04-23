Стала известна афиша празднования 9 Мая в Челябинске

9 мая празднование начнётся с возложения цветов и венков к Вечному огню, затем в городских парках стартуют концерты, а в Саду Победы для всех желающих проведут экскурсию по экспозиции военной техники. В полдень на площади Революции начнётся торжественное построение. Уточняется, что репетиции парада в центре Челябинска пройдут 25 апреля и 7 мая.