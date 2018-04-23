В Ленинском округе Омска установят уличные фонари. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После жалоб местных жителей прокуратура проверила трассы в Ленинском округе Омска. Надзорный орган установил, что на Черлакском тракте отсутствуют фонари на участке от дома № 61 по ул. 13-я Комсомольская в сторону федеральной трассы М38 до знака «Омск».

Прокуратура внесла представление в мэрию. Однако в городской администрации не исправили нарушения.