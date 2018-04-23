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09:00 (мск), источник: АиФ Омск

В Ленинском округе Омска установят уличные фонари

Фонари установят на Черлакском тракте по решению суда.

В Ленинском округе Омска установят уличные фонари. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После жалоб местных жителей прокуратура проверила трассы в Ленинском округе Омска. Надзорный орган установил, что на Черлакском тракте отсутствуют фонари на участке от дома № 61 по ул. 13-я Комсомольская в сторону федеральной трассы М38 до знака «Омск».

Прокуратура внесла представление в мэрию. Однако в городской администрации не исправили нарушения.

Добавим, что прокурор подал исковое заявление в суд. Его удовлетворили в полном объёме.

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