Красноярские волейболистки уступили в третьем матче за бронзу

Красноярские волейболистки уступили в третьем матче за бронзовые медали чемпионата России. В Екатеринбурге «Енисей» уступил «Уралочке-НТМК» 1:3. В итоге счет в серии стал 2:1 в пользу уральских волейболисток.

При этом красноярки начали матч настолько уверенно, что, казалось, сумеют зацепиться за победу — 6:0 в первой партии стали для хозяек потрясением. Впрочем ко второму техническому перерыву они догнали «Енисей», а после уверенно довели сет до победы.