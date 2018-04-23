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08:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские волейболистки уступили в третьем матче за бронзу

«Уралочка-НМТК» вышла вперед в серии до трех побед.

Красноярские волейболистки уступили в третьем матче за бронзовые медали чемпионата России. В Екатеринбурге «Енисей» уступил «Уралочке-НТМК» 1:3. В итоге счет в серии стал 2:1 в пользу уральских волейболисток.

При этом красноярки начали матч настолько уверенно, что, казалось, сумеют зацепиться за победу — 6:0 в первой партии стали для хозяек потрясением. Впрочем ко второму техническому перерыву они догнали «Енисей», а после уверенно довели сет до победы.

Второй сет как под копирку — 6:2 в начале и 7:7 за очко до первого тайм-аута. Но здесь наша команда проявила характер и спокойно победили в партии 25:17. Третий и четвертый сет красноярки начинали надежно, но история дебюта матча повторилась. Как итог 19:25 и 23:25. Старший тренер «Енисея» Александр Кошкин после игры пообещал дать бой в четвертой игре, которая состоится уже завтра.

«Обе команды были настроены на серьезную борьбу. К сожалению, не удалось победить. У нас еще есть шанс. Отступать больше некуда», приводит его слова пресс-служба уральского клуба.

В итоге «Уралочка» повела в серии 2:1. Напомним, первый домашний матч красноярки уверенно выиграли. Во втором уступили. Теперь две игры они проводят в гостях. Добавим, что противостояние продолжается до трех побед.

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