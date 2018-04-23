Красноярские волейболистки уступили в третьем матче за бронзу
«Уралочка-НМТК» вышла вперед в серии до трех побед.
«Уралочка-НМТК» вышла вперед в серии до трех побед.
Красноярские волейболистки уступили в третьем матче за бронзовые медали чемпионата России. В Екатеринбурге «Енисей» уступил «Уралочке-НТМК» 1:3. В итоге счет в серии стал 2:1 в пользу уральских волейболисток.
При этом красноярки начали матч настолько уверенно, что, казалось, сумеют зацепиться за победу — 6:0 в первой партии стали для хозяек потрясением. Впрочем ко второму техническому перерыву они догнали «Енисей», а после уверенно довели сет до победы.
«Обе команды были настроены на серьезную борьбу. К сожалению, не удалось победить. У нас еще есть шанс. Отступать больше некуда», приводит его слова
В итоге «Уралочка» повела в серии 2:1. Напомним, первый домашний матч красноярки уверенно выиграли. Во втором уступили. Теперь две игры они проводят в гостях. Добавим, что противостояние продолжается до трех побед.