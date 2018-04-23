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08:36 (мск), источник: Вести - Красноярск

На Мане начался ледоход

В этом году Мана вскрылась на несколько дней позже, чем обычно. В 2017 ледоход на этой реке начался 18 апреля.

Источник: Вести - Красноярск

На Мане начался ледоход. Эти кадры снял наш оператор в 70 километрах от устья реки. На картинке хорошо видно, как лед начинает разрушаться. В этом году Мана вскрылась на несколько дней позже, чем обычно. В 2017 ледоход на этой реке начался 18 апреля, в 2016 году — 16 апреля. Самый ранний по срокам ледоход не Мане был в 2014 году. Тогда лед на реке начал разрушаться 9 апреля.

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