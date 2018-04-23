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10:29 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В этом году традиционные казачьи игры Шермиции проведут в Ростове

Впервые в Ростове пройдут легендарные казачьи игры Шермиции.

До 2018 года их традиционно проводили в окрестностях Новочеркасска, сейчас место проведения — ростовский этнокомплекс «Кумжа» (Железнодорожный район). 14-е казачьи игры посветят 100-летию донского флага.

Ежегодно Шермиции собирают более 10 000 зрителей из разных уголков мира. Как сообщили в Ассоциации донских казаков и шотландцев, с 30 апреля по 2 мая зрители смогут увидеть открытый кубок Ростовской области по джигитовке, показательные конные выступления, различные турниры, а также смогут посетить мастер-классы казаков-ремесленников. Открыта будет главная казачья ярмарка года, пройдет фестиваль донской селедки.

«В соревнованиях 2018 года также примет участие большая команда шотландских спортсменов. На территории этнокомплекса “Кумжа” планируется разместить представительство Ассоциации донских казаков и шотландцев, а также создать уникальный музей дружбы, в который из города-побратима Глазго будут доставлены первые экспонаты», — говорится в сообщении Ассоциации.

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