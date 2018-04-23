В этом году традиционные казачьи игры Шермиции проведут в Ростове
Впервые в Ростове пройдут легендарные казачьи игры Шермиции.
Впервые в Ростове пройдут легендарные казачьи игры Шермиции.
До 2018 года их традиционно проводили в окрестностях Новочеркасска, сейчас место проведения — ростовский этнокомплекс «Кумжа» (Железнодорожный район). 14-е казачьи игры посветят 100-летию донского флага.
Ежегодно Шермиции собирают более 10 000 зрителей из разных уголков мира. Как сообщили в Ассоциации донских казаков и шотландцев, с 30 апреля по 2 мая зрители смогут увидеть открытый кубок Ростовской области по джигитовке, показательные конные выступления, различные турниры, а также смогут посетить
«В соревнованиях 2018 года также примет участие большая команда шотландских спортсменов. На территории этнокомплекса “Кумжа” планируется разместить представительство Ассоциации донских казаков и шотландцев, а также создать уникальный музей дружбы, в который из