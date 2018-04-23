В этом году традиционные казачьи игры Шермиции проведут в Ростове

До 2018 года их традиционно проводили в окрестностях Новочеркасска, сейчас место проведения — ростовский этнокомплекс «Кумжа» (Железнодорожный район). 14-е казачьи игры посветят 100-летию донского флага.

Ежегодно Шермиции собирают более 10 000 зрителей из разных уголков мира. Как сообщили в Ассоциации донских казаков и шотландцев, с 30 апреля по 2 мая зрители смогут увидеть открытый кубок Ростовской области по джигитовке, показательные конные выступления, различные турниры, а также смогут посетить мастер-классы казаков-ремесленников. Открыта будет главная казачья ярмарка года, пройдет фестиваль донской селедки.