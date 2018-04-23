Торговый центр «Звезда» закрыли по решению суда

Источник: AP 2018

Автозаводцы, желающие совершить покупки в торговом центре «Звезда» 21 апреля, не смогли попасть в комплекс: он был закрыт. Все магазины, кафе и детская игровая комната приостановили свою работу.

— Уважаемые посетители! ЦСДО «Звезда» не работает по техническим причинам. Приносим свои извинения, — гласило объявление на двери торгового центра.

Однако, судя по всему, причины закрытия ТРЦ отнюдь не технические: здание закрыли по решению суда, а двери опечатали. Посетителям об этом сообщала надпись «Опечатано судебным приставом-исполнителем Автозаводского районного отдела № 2 УФССП по Нижегородской области 21.04.2018».

В группе ТРЦ «Звезда» в соцсети «Вконтакте», между тем, сообщается, что комплекс откроется для посетителей уже сегодня, 23 апреля.