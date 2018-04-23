Торговый центр «Звезда» закрыли по решению суда
Посетители не смогли попасть в магазины 21 апреля.
Посетители не смогли попасть в магазины 21 апреля.
Автозаводцы, желающие совершить покупки в торговом центре «Звезда» 21 апреля, не смогли попасть в комплекс: он был закрыт. Все магазины, кафе и детская игровая комната приостановили свою работу.
— Уважаемые посетители! ЦСДО «Звезда» не работает по техническим причинам. Приносим свои извинения, — гласило объявление на двери торгового центра.
Однако, судя по всему, причины закрытия ТРЦ отнюдь не технические: здание закрыли по решению суда, а двери опечатали. Посетителям об этом сообщала надпись «Опечатано судебным
В группе ТРЦ «Звезда» в соцсети «Вконтакте», между тем, сообщается, что комплекс откроется для посетителей уже сегодня, 23 апреля.
Почему суд приостановил работу торгового центра, пока неизвестно. Напомним, на прошлой неделе МЧС предложило закрыть 23 нижегородских торговых центра