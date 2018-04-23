Ветераны и участники войны смогут улететь из Красноярска по бесплатным авиабилетам
Когда, где и при предъявлении каких документов можно получить билеты на самолет?
Когда, где и при предъявлении каких документов можно получить билеты на самолет?
Ветераны и участники войны смогут улететь из Красноярска по бесплатным авиабилетам. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Авиаперевозчик проводит традиционную акцию ко Дню Победы. В рамках акции участники Великой отечественной могут получить бесплатные билеты на регулярные рейсы в рамках действующего расписания.
Добавим, на самолетах «КрасАвиа» можно улететь не только в города и поселки Красноярского края, но и в другие регионы страны.
КОНКРЕТНО.
Когда, где и при каких условиях можно получить бесплатные билеты?
Когда: с 18 апреля (акция действует с 1 по 31 мая).
Где: в любой авиакассе РФ.
Какие документы нужны: паспорт и удостоверение инвалида, либо участника Великой Отечественной войны.