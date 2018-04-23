Источник: Комсомольская правда

Ветераны и участники войны смогут улететь из Красноярска по бесплатным авиабилетам. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе авиакомпании «Красавиа».

Авиаперевозчик проводит традиционную акцию ко Дню Победы. В рамках акции участники Великой отечественной могут получить бесплатные билеты на регулярные рейсы в рамках действующего расписания.

Добавим, на самолетах «КрасАвиа» можно улететь не только в города и поселки Красноярского края, но и в другие регионы страны.

КОНКРЕТНО.

Когда, где и при каких условиях можно получить бесплатные билеты?

Когда: с 18 апреля (акция действует с 1 по 31 мая).

Где: в любой авиакассе РФ.