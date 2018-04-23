В Ростов на парад прибудут боевые корабли Каспийской флотилии
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии примет участие в военном параде, который пройдет 5 мая в
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии примет участие в военном параде, который пройдет 5 мая в
Для того, чтобы попасть в южную столицу, судам предстоит пройти по
В частности, ростовчане, собравшиеся на набережной, смогут увидеть рейдовый тральщик, противодиверсионный катер типа «Граченок», артиллерийский катер типа «Шмель», а также рейдовый буксир. Первый в истории Ростова парад судов начнется в 13 часов. Кроме него в этот день в 10 утра можно будет увидеть парад войск
Завершатся празднования