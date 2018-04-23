Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Небензя одной фразой поставил на место Хейли в ООН
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
12В тени войны
11:59 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростов на парад прибудут боевые корабли Каспийской флотилии

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии примет участие в военном параде, который пройдет 5 мая в Ростове-на-Дону в честь 100-летия Южного военного округа.

Для того, чтобы попасть в южную столицу, судам предстоит пройти по Волго-Донскому каналу длиной 101 км и преодолеть 13 шлюзов, сообщает пресс-служба округа.

В частности, ростовчане, собравшиеся на набережной, смогут увидеть рейдовый тральщик, противодиверсионный катер типа «Граченок», артиллерийский катер типа «Шмель», а также рейдовый буксир. Первый в истории Ростова парад судов начнется в 13 часов. Кроме него в этот день в 10 утра можно будет увидеть парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона на Театральной площади, а также авиационную технику 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.

Завершатся празднования гала-концертом на Театральной площади с участием звезд российской эстрады. В 21 час собравшихся ждет фейерверк. Напомним, Северо-Кавказский военный округ неоднократно преобразовывался, его нынешнее название — Южный военный округ.

Все новости региона
 Эксперты: новый фильм Данилы Козловского «Тренер» снят по истории ФК «Росто
В Ростове впервые за 20 лет сменился начальник управления культуры
США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии
Россиянам пообещали «резкий рост» зарплат
Санкции США против РФ «ударили» по банковской системе Латвии
Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Разработка военного беспилотника привела к уголовному делу
«Газпром» планирует построить гигантский газохимический комплекс
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Нужно ли срывать букву «Ш»? Эта зима прошла в России под знаком «Ш» — российские власти заставили обладателей автомобилей с шипованными покрышками приклеить этот знак
Кино
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни Верн Тройер попал в больницу в начале апреля, что, как отмечают СМИ, было связано с его борьбой с алкоголизмом
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь