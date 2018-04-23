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09:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю

В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 54% 771 мм рт. ст. 2 м/с

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 23 апреля, температура воздуха составит +20°C, во вторник и пятницу воздух будет прогреваться до +15°C, в среду — до +14°C, в четверг — до +16°C.

Во все дни синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Скорость ветра составит 4−6 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +5°C.

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