Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю
В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя.
В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя.
По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 23 апреля, температура воздуха составит +20°C, во вторник и пятницу воздух будет прогреваться до +15°C, в среду — до +14°C, в четверг — до +16°C.
Во все дни синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Скорость ветра составит 4−6 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +5°C.