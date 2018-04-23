Буркова поздравила с днем рождения Оксана Фадина
Градоначальник особенно оценила «открытый стиль руководства» и «твердость характера» главы региона.
Градоначальник особенно оценила «открытый стиль руководства» и «твердость характера» главы региона.
В поздравительном адресе от мэра Омска к врио губернатора Омской области говорится:
Оксана Фадина, мэр г. Омска:
— Высокое доверие, оказанное Вам Президентом России, является убедительным свидетельством признания Вашего авторитета, управленческих способностей, колоссальной энергии и богатого потенциала.
Оксана Фадина отметила, что на главу региона возложена ответственность за жителей большого региона, и этот регион «ждет позитивных изменений в своей экономике, социальной, политической, культурной жизни».
Мэр так же отметила, что за тот непродолжительный отрезок времени, что Бурков руководит областью, он уже смог проявить умение «стратегически мыслить» и «оперативно решать возникающие вопросы». Фадина особо подчеркнула «открытый стиль руководства» и «твердость характера» омского губернатора.
Оксана Фадина, мэр г. Омска:
— Как мэр города Омска особо признательна Вам за личное участие в укреплении социального партнерства в интересах развития областного центра, за поддержку и понимание.
Оксана Фадина пожелала главе региона «здоровья», «счастья» и «успешной деятельности на благо нашей области и всей России».
Справка: Александр Бурков родился 23 апреля 1967 года. На должность врио губернатора Омской области назначен в октябре 2017 года.