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09:25 (мск), источник: Om1.ru

Буркова поздравила с днем рождения Оксана Фадина

Градоначальник особенно оценила «открытый стиль руководства» и «твердость характера» главы региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В поздравительном адресе от мэра Омска к врио губернатора Омской области говорится:

Оксана Фадина, мэр г. Омска:

— Высокое доверие, оказанное Вам Президентом России, является убедительным свидетельством признания Вашего авторитета, управленческих способностей, колоссальной энергии и богатого потенциала.

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Оксана Фадина отметила, что на главу региона возложена ответственность за жителей большого региона, и этот регион «ждет позитивных изменений в своей экономике, социальной, политической, культурной жизни».

Мэр так же отметила, что за тот непродолжительный отрезок времени, что Бурков руководит областью, он уже смог проявить умение «стратегически мыслить» и «оперативно решать возникающие вопросы». Фадина особо подчеркнула «открытый стиль руководства» и «твердость характера» омского губернатора.

Оксана Фадина, мэр г. Омска:

— Как мэр города Омска особо признательна Вам за личное участие в укреплении социального партнерства в интересах развития областного центра, за поддержку и понимание.

Оксана Фадина пожелала главе региона «здоровья», «счастья» и «успешной деятельности на благо нашей области и всей России».

Справка: Александр Бурков родился 23 апреля 1967 года. На должность врио губернатора Омской области назначен в октябре 2017 года.

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