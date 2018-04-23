Буркова поздравила с днем рождения Оксана Фадина

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В поздравительном адресе от мэра Омска к врио губернатора Омской области говорится:

Оксана Фадина, мэр г. Омска:

— Высокое доверие, оказанное Вам Президентом России, является убедительным свидетельством признания Вашего авторитета, управленческих способностей, колоссальной энергии и богатого потенциала.

Оксана Фадина отметила, что на главу региона возложена ответственность за жителей большого региона, и этот регион «ждет позитивных изменений в своей экономике, социальной, политической, культурной жизни».

Мэр так же отметила, что за тот непродолжительный отрезок времени, что Бурков руководит областью, он уже смог проявить умение «стратегически мыслить» и «оперативно решать возникающие вопросы». Фадина особо подчеркнула «открытый стиль руководства» и «твердость характера» омского губернатора.

Оксана Фадина, мэр г. Омска:

— Как мэр города Омска особо признательна Вам за личное участие в укреплении социального партнерства в интересах развития областного центра, за поддержку и понимание.

Оксана Фадина пожелала главе региона «здоровья», «счастья» и «успешной деятельности на благо нашей области и всей России».