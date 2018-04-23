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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцам покажут плакаты времен Великой Отечественной

Раритеты привезет краеведческий музей из Тамбова.

Источник: Комсомольская правда

26 апреля в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Военные плакаты 1941−1945-х годов». Более 20 плакатов времен Великой Отечественной привезет в Воронеж Тамбовский краеведческий музей.

— Буквально с первых дней войны политическая графика стала острым оружием идейной борьбы. Плакаты начального периода войны призывали советский народ к оружию, к борьбе за честь и независимость Отчизны. Они были пронизаны пафосом самоотверженной борьбы со смертельным врагом. Воскрешая в графических произведениях славную историю нашей Родины, художники создавали плакаты, в которых ярко отражался массовый героизм советских людей на фронте и в тылу, — анонсировали проект организаторы. — Над плакатами работали известные художники Моор, Дени, Черемных, другие мастера графики и живописи.

В 1942 году были созданы плакаты, в которых художники передают непреодолимое стремление советских воинов к разгрому врага, историческую неизбежность победоносного исхода войны. Общий тон плакатов этого периода характеризовался сдержанностью, использованием минимального количества цветов с введением ударных красных пятен. Одной из тем плакатов 1942 года была тема о страданиях советских людей, особенно детей, от зверств фашистской армии на оккупированной ею территории.

В плакатах 1943 года преобладают темы и настроения, вызванные началом решительного наступления советских войск. В этом же году появились плакаты с изображением воинов, освобождающих родную землю.

В 1944 году созданы яркие, эмоциональные плакаты, передававшие радостное настроение, охватившее весь наш народ в связи с победами Советской Армии на фронтах Великой Отечественной.

К концу 1944 года ведущей темой плакатов окончательно становится тема Победы. Плакатная летопись войны завершается серией ярких, праздничных плакатов, вышедших в 1945 году, где с особой силой зазвучала тема возвращения людей домой, к мирному созидательному труду.

Выставка продлится до 27 мая.

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