Тепло вернется в Воронеж к концу рабочей недели
Прогноз на
Прогноз на
По прогнозу метеорологов, первые дни рабочей недели в Воронеже будут прохладными. Понедельник начнется с +8 градусов, к пятнице воздух прогреется до +17 градусов, однако ожидаются небольшие дожди.
Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 23 апреля, облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный — 3 м/сек. Температура воздуха — до +8 градусов.
Во вторник, 24 апреля, будет также облачно, без осадков. Ветер южный — 3 м/сек. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью — до +4 градусов.
В среду, 25 апреля, потеплеет до +15 градусов. Однако метеорологи прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью — около +10 градусов. Ветер
В четверг, 26 апреля, будет облачно, ожидается дождь. Температура днем — до +17 градусов. Ночью — до +7 градусов. Ветер
В пятницу, 27 апреля, днем температура воздуха составит около +17 градусов. Переменная облачность сохранится, будет небольшой дождь. Ночью — до +9 градусов. Ветер южный 4 м/сек.