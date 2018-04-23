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08:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Тепло вернется в Воронеж к концу рабочей недели

Прогноз на 23—27 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 54% 771 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

По прогнозу метеорологов, первые дни рабочей недели в Воронеже будут прохладными. Понедельник начнется с +8 градусов, к пятнице воздух прогреется до +17 градусов, однако ожидаются небольшие дожди.

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 23 апреля, облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный — 3 м/сек. Температура воздуха — до +8 градусов.

Во вторник, 24 апреля, будет также облачно, без осадков. Ветер южный — 3 м/сек. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью — до +4 градусов.

В среду, 25 апреля, потеплеет до +15 градусов. Однако метеорологи прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью — около +10 градусов. Ветер юго-западный 4 м/сек.

В четверг, 26 апреля, будет облачно, ожидается дождь. Температура днем — до +17 градусов. Ночью — до +7 градусов. Ветер северо-западный — 4 м/сек.

В пятницу, 27 апреля, днем температура воздуха составит около +17 градусов. Переменная облачность сохранится, будет небольшой дождь. Ночью — до +9 градусов. Ветер южный 4 м/сек.

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