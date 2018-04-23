На самарской сцене состоялась премьера оперы «Кармен»
Новое прочтение одной из самых известных мировых опер — «Кармен» — на самарской сцене.
Новое прочтение одной из самых известных мировых опер — «Кармен» — на самарской сцене.
Для режиссера Георгия Исаакаяна — это уже четвертое обращение к великому творению Бизе. И в этот раз он решил уйти от привычного линейного представления сюжета, обратившись к приемам из мира кино.
Действо начинается с финальной истории, когда главный герой уже совершил убийство и находится в тюрьме. Одна часть происходит на глазах у зрителей, другая всплывает в его воспоминаниях.
Партию Кармен в премьерном спектакле исполнила приглашенная солистка Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженная артистка России Надежда Бабинцева. Незадолго до приезда в Самару она получила главную театральную премию «Золотую маску».