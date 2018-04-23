На 1-ый тестовый матч на «Самара Арене» болельщики смогут доехать на скоростном трамвае
Для перевозки пассажиров будут задействованы 32 или 33 состава.
Для перевозки пассажиров будут задействованы 32 или 33 состава.
В эту субботу, 28 апреля, на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч. Там встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Как стало известно, болельщиков до спортобъекта довезут на скоростном трамвае.
— В день первого тестового матча между «Крыльями Советов» и «Факелом» для болельщиков пустят 32 или 33 состава, — приводит 63.ru слова руководителя дептранса Юрия Тапилина.
Напомним, билеты на этот матч начнут продавать уже сегодня, 23 апреля. Стоимость билетов будет варьироваться от 200 до 400 рублей. Отметим, что на стадион не будут пускать с едой, алкоголем,