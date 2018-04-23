На 1-ый тестовый матч на «Самара Арене» болельщики смогут доехать на скоростном трамвае

Источник: AP 2018

В эту субботу, 28 апреля, на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч. Там встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Как стало известно, болельщиков до спортобъекта довезут на скоростном трамвае.

— В день первого тестового матча между «Крыльями Советов» и «Факелом» для болельщиков пустят 32 или 33 состава, — приводит 63.ru слова руководителя дептранса Юрия Тапилина.