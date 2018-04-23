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09:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Комиссия проверит летние лагеря Челябинской области

В ожидании тепла юные южноуральцы. Этим летом в детских лагерях Челябинска и за городом отдохнут более 20 тыс. детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Заработают профильные смены — для лидерского актива, юных исследователей и будущих ученых. В мае межведомственная комиссия начнет проверять готовность городских и загородных лагерей к приему детей. А также — готовность организаторов питания.

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