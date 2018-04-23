Комиссия проверит летние лагеря Челябинской области
В ожидании тепла юные южноуральцы. Этим летом в детских лагерях Челябинска и за городом отдохнут более 20 тыс. детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В ожидании тепла юные южноуральцы. Этим летом в детских лагерях Челябинска и за городом отдохнут более 20 тыс. детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Заработают профильные смены — для лидерского актива, юных исследователей и будущих ученых. В мае межведомственная комиссия начнет проверять готовность городских и загородных лагерей к приему детей. А также — готовность организаторов питания.