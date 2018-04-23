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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми составлен рейтинг перевозчиков за первый квартал 2018 года

В конце рейтинга оказались автобусы № 3 т, № 7 т и 5 т.

МКУ «Гортранс» составило рейтинг пермских перевозчиков по итогам работы в первом квартале 2018 года. Оценивали работу перевозчикам по таким критериям, как общее выполнение рейсов, выполнение первых и последних рейсов, а также регулярность движения.

По итогам первого квартала расписание маршрутов выполняется в среднем на 96,9%. Регулярность движения автобусных маршрутов составляет 97,9%, трамваев и троллейбусов — 96,3%.

Максимально соблюдают расписание автобусные маршруты № 10, № 14, № 74, № 66, № 48, № 44, № 21, № 58, № 4 и № 67. Среди трамваев в лидерах — № 3, № 4 и № 5, троллейбусов — № 1, № 12 и № 8,

В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие на автобусных маршрутах с нерегулируемым тарифом № 3 т, № 7 т и 5 т, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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