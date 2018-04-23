Стало известно, когда заработают фонтаны в Уфе

Источник: ГТРК Башкортостан

Официальный их запуск по традиции состоится 1 мая 2018 года. Но некоторые из них, начнут свою работу раньше.

Так, 27 апреля 2018 года планируется запустить в работу один из масштабных фонтанных комплексов города — великолепный фонтан европейского уровня в сквере им. Салавата Юлаева, собирающий у себя тысячи отдыхающих уфимцев.

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В этот день также начнет работу фонтан у Дворца им. С. Орджоникидзе, оборудованный световой иллюминацией и музыкальным сопровождением.

Напомним, культурный объект был запущен в рамках работ по благоустройству зон отдыха северной части столицы для комфортного времяпрепровождения жителей Черниковки. Особой популярностью, в частности у старшего поколения, пользуются фонтаны, уже не первый год функционирующие на территории города.

К ним относятся: фонтан в сквере имени Мустая Карима, фонтан памятника «Кураю» (площадь перед кинокомплексом «Искра», фонтан в сквере «Моторостроитель». Все они начнут работу с 28 апреля 2018 года. Музыкальный фонтан в сквере «Театральный», именуемый также «Семь девушек», фонтан в парке имени В. И. Ленина, сквер ДТ «Орион» (ул. Таллинская, 17), фонтан в парке культуры и отдыха «Первомайский» начнут работу 1 мая 2018 года.

Этому будут предшествовать их пробные кратковременные предварительные запуски в предпраздничные дни. Подготовка фонтанов к работе начинается с расконсервации — убирают защитные укрывные материалы — листы фанеры и разбирают каркасы, которые оберегали чаши фонтанов от механических и атмосферных повреждений в осеннее-весенний период. До начала работ по регулировке механизмов и подготовке их к работе, для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций специалисты предварительно проводят откачку воды с помощью насосов. В настоящий момент проводятся завершающие работы по ремонту и регулировке фонтанного оборудования перед его сезонным запуском в эксплуатацию.