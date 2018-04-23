Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американские ракеты попали в РФ: реакция Пентагона озадачила СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
Россиянка, арестованная в США, объявила голодовку
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Локомотив» сыграл вничью и продолжает лидировать в РФПЛ
Задоров вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Алсу ответила на обвинения в пластике
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
09:36 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Стало известно, когда заработают фонтаны в Уфе

На сегодняшний день сотрудниками МУП «Горзеленхоз» города Уфы проводятся работы по расконсервации и подготовке к работе 19 столичных фонтанов, расположенных на центральных городских объектах.

Источник: ГТРК Башкортостан

Официальный их запуск по традиции состоится 1 мая 2018 года. Но некоторые из них, начнут свою работу раньше.

Так, 27 апреля 2018 года планируется запустить в работу один из масштабных фонтанных комплексов города — великолепный фонтан европейского уровня в сквере им. Салавата Юлаева, собирающий у себя тысячи отдыхающих уфимцев.

Читайте также
Уфимские фонтаны готовят к открытию

В этот день также начнет работу фонтан у Дворца им. С. Орджоникидзе, оборудованный световой иллюминацией и музыкальным сопровождением.

Напомним, культурный объект был запущен в рамках работ по благоустройству зон отдыха северной части столицы для комфортного времяпрепровождения жителей Черниковки. Особой популярностью, в частности у старшего поколения, пользуются фонтаны, уже не первый год функционирующие на территории города.

К ним относятся: фонтан в сквере имени Мустая Карима, фонтан памятника «Кураю» (площадь перед кинокомплексом «Искра», фонтан в сквере «Моторостроитель». Все они начнут работу с 28 апреля 2018 года. Музыкальный фонтан в сквере «Театральный», именуемый также «Семь девушек», фонтан в парке имени В. И. Ленина, сквер ДТ «Орион» (ул. Таллинская, 17), фонтан в парке культуры и отдыха «Первомайский» начнут работу 1 мая 2018 года.

Этому будут предшествовать их пробные кратковременные предварительные запуски в предпраздничные дни. Подготовка фонтанов к работе начинается с расконсервации — убирают защитные укрывные материалы — листы фанеры и разбирают каркасы, которые оберегали чаши фонтанов от механических и атмосферных повреждений в осеннее-весенний период. До начала работ по регулировке механизмов и подготовке их к работе, для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций специалисты предварительно проводят откачку воды с помощью насосов. В настоящий момент проводятся завершающие работы по ремонту и регулировке фонтанного оборудования перед его сезонным запуском в эксплуатацию.

Для справки: На сегодняшний день в Уфе расположено 19 столичных фонтанов, расположенных на центральных городских объектах. Продолжительность их работы составлена в зависимости от значимости объектов, их местоположения, времени и интенсивности посещения горожанами и гостями столицы. В связи с этим включение происходит в диапазоне от 8.00 до 14.00 часов, а выключение в диапазоне от 20.00 до 24.00 часов.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
На поддельном сайте туристы оформляли визы в пять раз дороже
Стало известно, как Польша будет защищаться от российских ракет
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
В Крыму задержали украинца с оружием
Эминем отметил 10 лет трезвости
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь