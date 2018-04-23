В майские праздники на Красноярской железной дороге запустят дополнительные электрички

Источник: Агентство «Москва»

Во время майских праздников для удобства жителей Красноярска и Красноярского края компания «Краспригород» вносит изменения в график движения пригородных поездов.

В пятницу, 27 апреля, электропоезда поедут по расписанию четверга, в субботу, 28 апреля — по расписанию пятницы. 29, 30 апреля и 1, 9 мая электропоезда будут курсировать по субботнему расписанию, а в среду, 2 мая, электропоезда поедут по расписанию воскресенья. Также в майские праздники дополнительно будут курсировать поезда:

поезд № 6424−6623/6624−6423 Красноярск — Уяр — Мана (отправление со станции Красноярск в 9:45, прибытие на станцию Мана в 15:02, отправление со станции Мана в 15:30, прибытие на станцию Красноярск в 20:44) будет курсировать 29 апреля и 2 мая; поезд № 6436/6437 Красноярск — Камарчага — Красноярск (отправление со станции Красноярск в 17:29, прибытие на станцию Камарчага в 19:38, отправление со станции Камарчага в 20:06, прибытие на станцию Красноярск в 22:17) курсирует 27—30 апреля и 9 мая.

В субботу, 28 апреля, поезда № 6916−6926/6925−6915 Красноярск — Уяр — Иланская — Решоты, а также № 6903−6913/6914−6904 Красноярск — Ачинск-1 — Боготол следуют в направлении «из Красноярска», а 2 мая — в направлении «в Красноярск».

В целом, на праздничные дни дополнительно назначаются 8 поездов. Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, также увеличится с 4 до 6, 8 и 10.

В Абаканском регионе КрасЖД, в том числе на участке Аскиз — Абаза, график пригородных поездов в праздничные дни не изменится.