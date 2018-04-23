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10:27 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчан шокировали маршрутки с поломанными сидениями

Жители Ростова-на-Дону не перестают удивляться состоянию маршрутных такси, которые курсируют по городским маршрутам.

На этот раз в популярном паблике были отмечены микроавтобусы, работающие по маршрутам № 49-МТ «Стройгородок — ТРЦ МегаМаг» и № 90-МТ «Ростовское море — Привокзальная площадь». Оба направления обслуживает ООО «Автоколонна-1559».

В одной из маршруток два рядом стоящих сидения были закреплены только в одной точке, фактически, получились импровизированные кресла-«качалки». В другом микроавтобусе сидушки двух рядом стоящих сидений лежали на полу. Возможно, эти места предназначаются для тех, кто любит сидеть на коврах.

«Уже много говорили о несовершенстве нашего транспорта. Вот такие ВИП-места решили нам организовать водители… За что?», — написал автор публикации.

В комментариях пользователи отметили, что туристы, которые приедут в город на предстоящий ЧМ-2018, обязательно оценят качество местных маршруток.

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