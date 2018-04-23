Глава Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина написала заявление об увольнении

Источник: Комсомольская правда

Заместитель мэра, руководитель администрации Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина написала заявлении об увольнении по собственному желанию. Это сообщение «Комсомольской правде» в Иркутске подтвердили в городской администрации. Однако известно, что заявление не подписано. Поэтому об отставке говорить пока еще рано. Соответствующего распоряжения еще нет.

Напомним, Юлия Гордина до 2015 года она возглавляла управление транспорта Иркутска. В конце 2015 года была назначена председателем комитета по управлению Правобережным округом Иркутска.

Также стало известно, что в отставку ушел руководитель МКУ «Управление капитального строительства Иркутска» Илья Кручинин. Он написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Документ подписан. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности руководителя УКСа.

СПРАВКА «КП».