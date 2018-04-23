Глава Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина написала заявление об увольнении
Однако заявление об увольнении Юлии Гординой еще не подписано.
Однако заявление об увольнении Юлии Гординой еще не подписано.
Заместитель мэра, руководитель администрации Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина написала заявлении об увольнении по собственному желанию. Это сообщение «Комсомольской правде» в Иркутске подтвердили в городской администрации. Однако известно, что заявление не подписано. Поэтому об отставке говорить пока еще рано. Соответствующего распоряжения еще нет.
Также стало известно, что в отставку ушел руководитель МКУ «Управление капитального строительства Иркутска» Илья Кручинин. Он написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Документ подписан. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности руководителя УКСа.
СПРАВКА «КП».
Юлия Владимировна Гордина в 1996 году окончила Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Экономика и управление на транспорте». В 2000 году стала доцентом кафедры экономики и управления бизнесом БГУЭП. В 2012 году назначена на должность заместителя начальника департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации Иркутска, а в 2013 году возглавила управление транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска. Затем стала руководить администрацией Правобережного округа Иркутска.