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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина написала заявление об увольнении

Однако заявление об увольнении Юлии Гординой еще не подписано.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель мэра, руководитель администрации Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина написала заявлении об увольнении по собственному желанию. Это сообщение «Комсомольской правде» в Иркутске подтвердили в городской администрации. Однако известно, что заявление не подписано. Поэтому об отставке говорить пока еще рано. Соответствующего распоряжения еще нет.

Напомним, Юлия Гордина до 2015 года она возглавляла управление транспорта Иркутска. В конце 2015 года была назначена председателем комитета по управлению Правобережным округом Иркутска.

Также стало известно, что в отставку ушел руководитель МКУ «Управление капитального строительства Иркутска» Илья Кручинин. Он написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Документ подписан. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности руководителя УКСа.

СПРАВКА «КП».

Юлия Владимировна Гордина в 1996 году окончила Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Экономика и управление на транспорте». В 2000 году стала доцентом кафедры экономики и управления бизнесом БГУЭП. В 2012 году назначена на должность заместителя начальника департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации Иркутска, а в 2013 году возглавила управление транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска. Затем стала руководить администрацией Правобережного округа Иркутска.

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