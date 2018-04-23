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11:09 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье ликвидировали общину староверов

Такое решение вынес Приморский краевой суд.

Источник: VLADNEWS

Приморский краевой суд 23 апреля 2018 года вынес решение о ликвидации местной общины староверов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету «Золотой мост».

С иском в суд о прекращении деятельности древлеправославной религиозной общины во имя святой великомученицы Феодоры обратились представители приморского управления Минюста.

По информации пресс-секретаря Приморского краевого суда, Минюстом было заявлено два основания для ликвидации древлеправославной религиозной общины во имя святой великомученицы Феодоры. Причина первая деятельность этой организации не соответствовала её собственному уставу. В части, службу проводил человек, сам не состоявший в этой общине, и давно уже лишенный духовного сана низложенный с должности священника. Причина вторая фактический адрес религиозной организации не соответствовал ранее заявленному, а того, кто учредил общину, сотрудники минюста не могли разыскать на протяжении восьми лет. В итоге все эти обстоятельства стали основанием для того, чтобы удовлетворить иск минюста и ликвидировал общину.

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