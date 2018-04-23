В Приморье ликвидировали общину староверов

По информации пресс-секретаря Приморского краевого суда, Минюстом было заявлено два основания для ликвидации древлеправославной религиозной общины во имя святой великомученицы Феодоры. Причина первая деятельность этой организации не соответствовала её собственному уставу. В части, службу проводил человек, сам не состоявший в этой общине, и давно уже лишенный духовного сана низложенный с должности священника. Причина вторая фактический адрес религиозной организации не соответствовал ранее заявленному, а того, кто учредил общину, сотрудники минюста не могли разыскать на протяжении восьми лет. В итоге все эти обстоятельства стали основанием для того, чтобы удовлетворить иск минюста и ликвидировал общину.