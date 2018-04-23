1 мая в Челябинске перекроют движение
1 мая в Челябинске перекроют движение. Планируется, что на митинги и демонстрации выйдет порядка 20 тысяч человек.
1 мая в Челябинске перекроют движение. Планируется, что на митинги и демонстрации выйдет порядка 20 тысяч человек.
О том, как в Челябинске будет проходить праздник весны и труда говорили сегодня, 23 апреля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
Праздничные мероприятия начнутся в девять часов утра. Старт им даст торжественное шествие. Ожидается, что в нем примут участие порядка 20 тысяч челябинцев.
Планируется, что самыми многочисленными будут колонны от профсоюзов и партии «Единая Россия».
«Колонны трудящихся пройдут по Кировке, улицам Тимирязева и Воровского. Шествие завершится народным гулянием в городском саду имени Пушкина. На время демонстрации будут перекрыты дороги, по которым пройдет шествие. На митинги также выйдут представители «Справедливой России и ЛДПР», — рассказал начальник управления культуры администрации Челябинска Андрей Назаров.
2 мая праздничные мероприятия продолжаться. Также будет перекрыто движение в центре Челябинска. На площади Революции стартуют традиционная легкоатлетическая эстафета, затем кольцевая велогонка и забег на лыжероллерах. В мероприятиях примут участие порядка 2,5 тысяч человек. Начало спортивных мероприятий в 11 часов.