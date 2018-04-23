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10:22 (мск), источник: Uralpress.ru

1 мая в Челябинске перекроют движение

1 мая в Челябинске перекроют движение. Планируется, что на митинги и демонстрации выйдет порядка 20 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

О том, как в Челябинске будет проходить праздник весны и труда говорили сегодня, 23 апреля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Праздничные мероприятия начнутся в девять часов утра. Старт им даст торжественное шествие. Ожидается, что в нем примут участие порядка 20 тысяч челябинцев.

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Планируется, что самыми многочисленными будут колонны от профсоюзов и партии «Единая Россия».

«Колонны трудящихся пройдут по Кировке, улицам Тимирязева и Воровского. Шествие завершится народным гулянием в городском саду имени Пушкина. На время демонстрации будут перекрыты дороги, по которым пройдет шествие. На митинги также выйдут представители «Справедливой России и ЛДПР», — рассказал начальник управления культуры администрации Челябинска Андрей Назаров.

2 мая праздничные мероприятия продолжаться. Также будет перекрыто движение в центре Челябинска. На площади Революции стартуют традиционная легкоатлетическая эстафета, затем кольцевая велогонка и забег на лыжероллерах. В мероприятиях примут участие порядка 2,5 тысяч человек. Начало спортивных мероприятий в 11 часов.

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