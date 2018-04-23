После резни в школе Перми переформатируют работу психологов

В Пермском крае чиновники и общественники, обсуждая тему детского неблагополучия, пришли к выводу, что необходимо усовершенствовать работу Комиссии по делам несовершеннолетних, сделать упор на раннем выявлении детского и семейного неблагополучия, на улучшении межведомственного взаимодействия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палата региона, система профилактики детского и семейного неблагополучия нуждается в изменениях.

По словам председателя Общественной палаты края Дмитрия Красильникова, всесторонний анализ произошедшего в школе № 127 и причин, которые привели к этому событию, показали, что требуется системное решение на уровне региона и федерации.

Напомним, что 15 января 2018 года в школе Перми двое подростков совершили вооружённое нападение на учеников и учителя четвёртого класса. С ранениями были госпитализированы девять детей и педагог. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство одного и более лиц». Один из подростков-фигурантов состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Красильников также подчеркнул, что происшествие в пермской школе стало одним из нескольких случаев в стране — это говорит о формировании тенденций. Добавим, что 17 января в челябинской школе произошла драка между подростками с применением холодного оружия. Один школьник получил ранение. 18 января в Крыму семиклассник ранил в ногу из пневматического пистолета пятиклассника. 19 января в бурятской сельской школе ученик с топором напала на учителя и учеников, а потом пытался поджечь здание школы. Равнения получили шесть детей и педагог.

Председатель правительства Пермского края Татьяна Абдуллина считает, что необходимо сделать упор на ранее выявление рисков социально опасного положения у детей.

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После резни в пермской школе чиновники провели анализ существующей схемы работы по этому направлению. Критике подвергли систему раннего выявления рисков в поведении детей. Сейчас она ведётся по минимальному перечню критериев — это неуспеваемость, прогулы, плохое поведение, а основным источником информации, чаще всего, является образовательная организация. При этом антикризисные технологии работы с ребенком и его семьей используются далеко не в полном объеме.

В регионе намерены создать трехуровневую систему социально-психологического сопровождения детей.

Ранним выявлением отклонений и рисков по обновленным методикам на первом уровне займутся педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных организаций, они же будут оказывать первичную помощь детям и родителям, вести программы коррекции и реабилитации.

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Углубленную диагностику и ведение сложных случаев планируется закрепить за межмуниципальными психологическими центрами, которые предполагается развернуть на базе действующих восьми муниципальных центров. Методически сопровождать, обучать специалистов, а также контролировать деятельность центров будет краевой психологический центр.

С реализацией этих мер должен измениться подход к профилактической работе с детьми. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал действия, когда в одном ведомстве — министерстве здравоохранения — нет возможности передать информацию о состоянии здоровья и проблемах от нарколога к психиатру и наоборот, нонсенсом.