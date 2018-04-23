Катера по Иртышу в Омске пустят уже на следующей неделе
1 мая в регионе начнется навигация.
1 мая в регионе начнется навигация.
Областное управление МЧС сообщило о том, что навигация маломерных судов в регионе начнется уже на следующей неделе — 1 мая. Планируется, что ходить по Иртышу, Оми и другим водным объектам будут до 31 октября.
Спасатели напоминают владельцам лодок и катеров:
— Перед началом навигации следует проверить состояние корпуса и надстроек маломерного судна, целостность механизмов, отсутствие грязи, подтеков
Напомним, что вечером минувшей субботы, 21 апреля, на Иртыше начался ледоход. Произошло это на неделю позже, чем в прошлом году. Омичей просят не подходить к тем местам, где еще остается лед, и не подпускать к водоемам детей.