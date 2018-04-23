Катера по Иртышу в Омске пустят уже на следующей неделе

Областное управление МЧС сообщило о том, что навигация маломерных судов в регионе начнется уже на следующей неделе — 1 мая. Планируется, что ходить по Иртышу, Оми и другим водным объектам будут до 31 октября.

Спасатели напоминают владельцам лодок и катеров:

— Перед началом навигации следует проверить состояние корпуса и надстроек маломерного судна, целостность механизмов, отсутствие грязи, подтеков горюче-смазочных материалов на корпусе, механизмах и оборудовании, подготовить необходимый спасательный инвентарь. Также необходимо проверить, не истек ли срок разрешительных документов, таких как удостоверение на право управления маломерным судном и срок освидетельствования маломерных судов.