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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Катера по Иртышу в Омске пустят уже на следующей неделе

1 мая в регионе начнется навигация.

Областное управление МЧС сообщило о том, что навигация маломерных судов в регионе начнется уже на следующей неделе — 1 мая. Планируется, что ходить по Иртышу, Оми и другим водным объектам будут до 31 октября.

Спасатели напоминают владельцам лодок и катеров:

— Перед началом навигации следует проверить состояние корпуса и надстроек маломерного судна, целостность механизмов, отсутствие грязи, подтеков горюче-смазочных материалов на корпусе, механизмах и оборудовании, подготовить необходимый спасательный инвентарь. Также необходимо проверить, не истек ли срок разрешительных документов, таких как удостоверение на право управления маломерным судном и срок освидетельствования маломерных судов.

Напомним, что вечером минувшей субботы, 21 апреля, на Иртыше начался ледоход. Произошло это на неделю позже, чем в прошлом году. Омичей просят не подходить к тем местам, где еще остается лед, и не подпускать к водоемам детей.

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