Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев

Локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы в 37 частных домах в 16 населенных пунктах 6 муниципальных районах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан. Все они в течении 1,5−2 часов устранены в рабочем порядке.
«В настоящий момент нарушений электроснабжения нет», — сообщили в ведомстве.
Также в этот период зарегистрирован 1 случай повреждения кровли в центральной районной больнице г. Давлеканово, 5 случаев повреждения рекламных банеров в городах Уфа и Туймазы, на территории города Уфы и Благовещенского района зарегистрировано 9 случаев падения деревьев.
В Уфе зарегистрировано 3 случая падения заборов, порывом ветра опрокинуло светофор, повреждено 18 автомобилей.
Всего ликвидировали последствия стихии 43 человека и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.