Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев

Локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы в 37 частных домах в 16 населенных пунктах 6 муниципальных районах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан. Все они в течении 1,5−2 часов устранены в рабочем порядке.