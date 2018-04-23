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10:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В выходные в Башкирии прошел циклон с порывами ветра до 25 м/с. В итоге в регионе зафиксированы случаи нарушения электроснабжения, повреждения кровли и падения деревьев.

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Источник: Башинформ

Локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы в 37 частных домах в 16 населенных пунктах 6 муниципальных районах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан. Все они в течении 1,5−2 часов устранены в рабочем порядке.

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«В настоящий момент нарушений электроснабжения нет», — сообщили в ведомстве.

Также в этот период зарегистрирован 1 случай повреждения кровли в центральной районной больнице г. Давлеканово, 5 случаев повреждения рекламных банеров в городах Уфа и Туймазы, на территории города Уфы и Благовещенского района зарегистрировано 9 случаев падения деревьев.

В Уфе зарегистрировано 3 случая падения заборов, порывом ветра опрокинуло светофор, повреждено 18 автомобилей.

Всего ликвидировали последствия стихии 43 человека и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.

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