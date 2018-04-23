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10:09 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

5 мая в Казани пройдет общегородской субботник

(Город Казань KZN.RU, 23 апреля, Алсу Сафина). 5 мая в Казани пройдет общегородской субботник.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как и в предыдущие годы, основной акцент будет сделан на очистку прибрежных водоохранных зон, городских лесополос, парков. «Городской субботник — это всегда кульминация большой генеральной уборки, после которой город становится чище, более благоустроенным, — отметил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин. — Важно, чтобы субботник был всенародным».

Глава города призвал глав администраций районов, управляющие компании и Комитет внешнего благоустройства принять активное участие в субботнике. «Чтобы к майским праздникам, наш город зацвел всеми красками», — добавил мэр.

«Для проведения субботника выполнены все необходимые организационные мероприятия, определен перечень убираемых территорий, подготовлена вся необходимая техника и инвентарь», — доложил заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Он рассказал, что в каждом районе с участием предприятий, администраций, учащихся различных учреждений, жителей определены участки, на которых будут проводиться работы, в частности, лесопарковые зоны по улицам Парина, Дубравная, Лебяжье, озеро Кабан, река Казанка и многие другие. Кроме того, будет организована работа во дворах. Структурные подразделения Исполкома Казани по традиции будут задействованы в уборке Русско-немецкой Швейцарии и территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена».

«Принимаются заявки от всех желающих принять участие в субботнике», — добавил И. Куляжев. Ожидается, что в общегородском субботнике примут участие 2 тыс. предприятий и учреждений, будут привлечено не менее 600 единиц уборочной техники.

Напомним, что 1 апреля в Казани стартовал двухмесячник по санитарной очистке территорий.

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