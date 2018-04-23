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10:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 25 апреля в Казани на месяц частично закрывается движение транспорта по переулку Безымянный

Движение будет ограничено на участке от дома № 39 по ул. 2-я Тихорецкая до ул. Тихорецкая.

(Город Казань KZN.RU, 23 апреля). В Казани с 25 апреля до 24 мая поэтапно будет частично закрыто движение транспорта по переулку Безымянный, на участке от дома № 39 по ул.2-я Тихорецкая до ул. Тихорецкая (схема 1), (схема 2).

Это связано с проведением работ по восстановлению проезжей части, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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