С 25 апреля в Казани на месяц частично закрывается движение транспорта по переулку Безымянный

(Город Казань KZN.RU, 23 апреля). В Казани с 25 апреля до 24 мая поэтапно будет частично закрыто движение транспорта по переулку Безымянный, на участке от дома № 39 по ул.2-я Тихорецкая до ул. Тихорецкая (схема 1), (схема 2).