МЧС проверило готовность судов Хабаровского края к новому сезону

В выходные навигация открылась только в районе имени Лазо, а с 28 апреля лодки и катера выйдут на акваторию южных районов региона. В границах Хабаровска движение начнётся 30 апреля. В остальных районах региона специалисты отмечают ледоход различной интенсивности. Поэтому навигацию открывают в разные сроки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Обращаем внимание судоводителей, что выходить на акваторию до официального разрешения на открытие навигации категорически запрещено. По рекам ещё могут проходить льдины, что создаёт опасность для маломерных судов и жизни людей», — рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, в этом году речники попытались выстроить работу с учётом мнения садоводов и огородников, чтобы сезон не начался с традиционного скандала. Проблемы были и у пассажиров, и у перевозчика, который сетовал, что с администрацией города не удавалось договориться о компенсации затрат. В этом году генеральный директор ЗАО «Амурские речные перевозки» Игорь Меерсон заверял, что пассажирская навигация пройдёт без сбоев. Более того, он же озвучил, что цены на билеты для дачников сохранятся на уровне прошлого года.