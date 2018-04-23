Золото Дельфийских игр получил Иван Попов из Усть-Илимска

Как сообщает 23 апреля 2018 года пресс-служба правительства Иркутской области, это первая победа региона за всю историю этих состязаний среди творчески одаренных детей и

молодежи России.

После Дельфийских игр Иван Попов отправится в Москву, где в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра он выступит в консерватории им. П. И. Чайковского на гала-концерте победителей конкурсов «Золотые таланты», «Щелкунчик» и «Синяя птица».

Всего участие в Дельфийских играх 2018 года принимают 15 детей из Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска, посёлка Шерагул Тулунского района. Они выступают в номинациях «Изобразительное искусство», «Художественные ремесла», «Баян», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Эстрадное пение» в разных возрастных категориях. Финальные этапы в этих соревнованиях состоятся сегодня.

Делегация Иркутской области была сформирована в апреле. В отборочных турах участвовали 92 юных музыканта и художника. Учредитель региональных этапов — министерство культуры и архивов Иркутской области. В составе жюри были педагоги средне-специальных и высших учебных заведений.



Справка. Иван Попов обучается в школе искусств № 1 Усть-Илимска по специальности «Балалайка» с 2011 года. По словам педагогов, способности одаренного ребенка проявились уже с первых дней. За годы обучения у него состоялось уже семь сольных концертов.

На конкурсах исполнительского мастерства различного уровня мальчик начал выступать с 2012 года. У него более десятка побед в международных, всероссийских и региональных прослушиваниях. Самыми ценными являются гран-при на Международном конкурсе имени М. Ф. Рожкова (Нижний Новгород, 2016), диплом лауреата 1 степени на Международном конкурсе «Золотые таланты» (Курск, 2017) и XI Международном конкурсе «Надежда» (Красноярск, 2017), специальный приз — тур в США на IV Международном большом конкурсе видеоматериалов Grand Music Art.