Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Москва,
Москва,
Такое мнение в интервью телеканалу RT в рамках Ялтинского международного экономического форума выразил министр строительства и
«Есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — добавил министр.
Он отметил, что в настоящее время ведомство готовит специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды.
По словам министра, ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, где в данную сферу привлекают негосударственные инвестиции.
«Здесь несколько позиций, по которым мы можем давать оценку субъектам. В первую очередь это то, как они привлекают негосударственные инвестиции в ЖКХ через концессионные соглашения. Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению — самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают», — констатировал Мень.