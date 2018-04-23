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14:53 (мск), источник: Известия

Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан являются самыми благоустроенными регионами России.

Такое мнение в интервью телеканалу RT в рамках Ялтинского международного экономического форума выразил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

«Есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — добавил министр.

Он отметил, что в настоящее время ведомство готовит специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды.

По словам министра, ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, где в данную сферу привлекают негосударственные инвестиции.

«Здесь несколько позиций, по которым мы можем давать оценку субъектам. В первую очередь это то, как они привлекают негосударственные инвестиции в ЖКХ через концессионные соглашения. Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению — самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают», — констатировал Мень.

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