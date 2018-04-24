В NASA не знают, откуда взялись отверстия в арктическом льду

Источник: Популярная механика

Две недели назад самолет с научным оборудованием миссии NASA Operation IceBridge пролетал над морем Бофорта к северу от Канады. Задачей ученых было сравнить количество льда в 2013 году и сейчас. Льда стало, как и ожидалось, меньше, но кроме этого гляциолог Джон Зонтаг обнаружил кое-что необычное — округлые воронки во льду, происхождение которых до сих пор не выяснено. «Мы наблюдали эти округлые образования во льду в течение нескольких минут. Ничего подобного я никогда не видел», — рассказывал Зонтаг.

Лед, в котором обнаружились воронки, образовался за последний сезон. Такой молодой лед прирастает за зиму и покрывает относительно тонким слоем пространство чистой воды между льдами — разводье. «Скорее всего этот лед тонкий, мягкий, легко крошится, и эта крошка сбивается в комки», — предполагает Дон Перович, геофизик из Дартсмутского колледжа, — в центре он бесформенный, а по бокам сбивается в структуру с волнистой поверхностью, как видно на фотографии. Кроме того, отмечает Перович, по зубчатому наслоению льдов на краю снимка можно предположить, что в это месте льды столкнулись и образовали зубчатый рельеф. На тонкость льда указывает и этот рельеф, нехарактерный для толстого слоя льда, и серый цвет, означающий, что снега на льду лежит немного.