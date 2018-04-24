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18:58 (мск), источник: Популярная механика

В NASA не знают, откуда взялись отверстия в арктическом льду

Загадочные воронки, обнаруженные пролетавшими над Арктикой гляциологами, слишком велики для тюленьих лунок, и ученые теряются в догадках об их происхождении.

Источник: Популярная механика

Две недели назад самолет с научным оборудованием миссии NASA Operation IceBridge пролетал над морем Бофорта к северу от Канады. Задачей ученых было сравнить количество льда в 2013 году и сейчас. Льда стало, как и ожидалось, меньше, но кроме этого гляциолог Джон Зонтаг обнаружил кое-что необычное — округлые воронки во льду, происхождение которых до сих пор не выяснено. «Мы наблюдали эти округлые образования во льду в течение нескольких минут. Ничего подобного я никогда не видел», — рассказывал Зонтаг.

Лед, в котором обнаружились воронки, образовался за последний сезон. Такой молодой лед прирастает за зиму и покрывает относительно тонким слоем пространство чистой воды между льдами — разводье. «Скорее всего этот лед тонкий, мягкий, легко крошится, и эта крошка сбивается в комки», — предполагает Дон Перович, геофизик из Дартсмутского колледжа, — в центре он бесформенный, а по бокам сбивается в структуру с волнистой поверхностью, как видно на фотографии. Кроме того, отмечает Перович, по зубчатому наслоению льдов на краю снимка можно предположить, что в это месте льды столкнулись и образовали зубчатый рельеф. На тонкость льда указывает и этот рельеф, нехарактерный для толстого слоя льда, и серый цвет, означающий, что снега на льду лежит немного.

На этом рассуждения специалистов заканчиваются. Что могло привести к образованию полукруглых или каплевидных отверстий во льду, ученые не знают. Некоторые предполагают, что отверстия проделаны крупными морскими млекопитающими; они действительно похожи на лунки тюленей, но слишком велики для них, хотя можно предположить, что после образования лунки вода из нее растопила окружающий снег. Возможно также, что отверстия образовались без помощи животных, в результате конвекции; до берега в этой части моря Бофорта недалеко, и теплые воды с материка могли точечно протопить тонкий лед — так, например, считает Крис Шуман, гляциолог из университета штата Мэриленд.

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