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10:29 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края поделились опытом на первом фестивале ТОС

В Хабаровске состоялся первый в крае фестиваль территориального общественного самоуправления. Активисты и представители местных властей обсудили свои проблемы и поделились опытом, а лучших поощрили на награждении.

«Территориальное общественное самоуправление является одним из видов проявления гражданами активной позиции по осуществлению собственных инициатив, направленных на повышение уровня и качества жизни населения на своей территории. Сегодня мы видим положительную динамику развития таких объединений граждан. Губернатор края уже дважды принимал решение об увеличении суммы средств на финансирование проектов», — отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Фестиваль состоялся на площадке Дома культуры администрации Хабаровского района. Участники в форме открытого диалога обсудили проблемы и перспективы развития ТОС в регионе, а также его государственную поддержку. Организаторы провели презентацию лучших практик и наградили организации, которые успешно реализовали свои инициативы в 2017 году. Активисты поделились собственным опытом реализации проектов, направленных на повышение качества жизни людей.

Например, представители ТОС «Надежда» получили грант около 100 тысяч рублей создали детский парк в селе Оренбургском в Бикинском районе. Общими усилиями активисты установили спортивный комплекс, теннисные столы и беседку, разбили цветники. ТОС «Фортуна» из села Лермонтовка на краевой грант в размере 60 тысяч рублей завершило строительство хоккейной коробки. Граждане вложили в проект 233,5 тысячи рублей. Представители ТОС «Заозёрье» из Хабаровского района получили финансовую поддержку от края на обустройство парковой зоны в центре села.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, фестиваль завершился субботником. Активисты высадили 20 кустарников возле Дома культуры администрации района.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в регионе подвели итоги первого в этом году конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. На лучшие идеи выделят около 25 миллионов рублей. В этом году будет ещё один подобный конкурс.

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