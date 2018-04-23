Под домашний арест поместили главу Листвянки

Об этом 23 апреля 2018 года сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Напомним, в отношении него расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Следователи и полицейские провели ряд обысков в доме и на даче подозреваемого, а также в администрации Листвянки, изъяли документацию и другие предметы, назначили ряд экспертиз.