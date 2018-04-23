Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немцы боятся: РФ может окончательно порвать с ЕС - эксперт
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Спартак»: после провала
Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Алсу ответила на обвинения в пластике
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
10:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Под домашний арест поместили главу Листвянки

По ходатайству следствия суд избрал в отношении главы Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом 23 апреля 2018 года сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Напомним, в отношении него расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Следователи и полицейские провели ряд обысков в доме и на даче подозреваемого, а также в администрации Листвянки, изъяли документацию и другие предметы, назначили ряд экспертиз.

Напомним, по версии следствия, глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственники на земельных участках вели земляные работы (снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта), а также возвели объекты капитального строительства в несколько этажей.

Действия главы администрации Листвянского муниципального образования, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства.

Все новости региона
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Стало известно, как Польша будет защищаться от российских ракет
СМИ: Франция предложила Европе смягчить санкции против РФ
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Разработка военного беспилотника привела к уголовному делу
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев Лиза и Гарри растут настоящими артистами
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь