Под домашний арест поместили главу Листвянки
По ходатайству следствия суд избрал в отношении главы Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова меру пресечения в виде домашнего ареста.
По ходатайству следствия суд избрал в отношении главы Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова меру пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом 23 апреля 2018 года сообщает
Напомним, по версии следствия, глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственники на земельных участках вели земляные работы (снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта), а также возвели объекты капитального строительства в несколько этажей.
Действия главы администрации Листвянского муниципального образования, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства.