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11:11 (мск), источник: Интерфакс

Локальные очистные сооружения устанавливают на Крымском мосте

23 апреля. Interfax-Russia.ru — Строители моста через Керченский пролив сооружают комплексы, которые обеспечат очистку ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги, сообщил информационный центр проекта в понедельник.

«Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым. Локальные очистные сооружения (ЛОС) моста — сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечивает очистку поверхностных стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения», — говорится в пресс-релизе.

Очистку после ввода моста в эксплуатацию обеспечат 20 ЛОСов под автодорогу и 18 ЛОСов под железную дорогу.

Разработанная система согласована специалистами государственной экологической экспертизы и Федерального агентства по рыболовству.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков — осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

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