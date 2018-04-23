9 мая над Хабаровском пролетит «Эскадрилья героев»
В акции памяти примут участие 10 самолётов малой авиации.
В акции памяти примут участие 10 самолётов малой авиации.
В День Победы в Великой Отечественной войне в небе над Хабаровском снова пролетят самолёты малой авиации с портретами боевых лётчиков на борту. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель министра культуры края Ирина Купченко, в этом году мероприятие будет называться «Эскадрилья героев».
— Планируется, что в акции примут участие 10 самолётов, — говорит Ирина Купченко. — 9 мая 2018 года в 13.00 они взлетят с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, пройдут над акваторией рек Амур и Уссури от «Ерофей-Арены» до моста, развернутся и пролетят перед набережной другим бортом. Как и годом ранее, помощь в приёме фотографий
Среди участников акции — двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России, заслуженный мастер спорта Владимир Котельников, президент краевой федерации авиационного спорта, чемпион мира по авиационной акробатики Игорь Турик и другие знаменитые лётчики.
— С каждым годом просто необходимо постоянно напоминать о Великой Отечественной войне, если мы не будем помнить прошлое — то и будущего не будет, — так в прошлом году комментировал событие Игорь Турик. — Мне так кажется, что о войне, о тех событиях, о тех героях, нужно как можно сильнее и громче кричать. Я вырос в Советском Союзе, но сейчас вижу, что мы дальше пошли не вверх, а вниз, не всё молодое поколение знает и понимает историю. Я недавно вернулся