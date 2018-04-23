9 мая над Хабаровском пролетит «Эскадрилья героев»

— Планируется, что в акции примут участие 10 самолётов, — говорит Ирина Купченко. — 9 мая 2018 года в 13.00 они взлетят с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, пройдут над акваторией рек Амур и Уссури от «Ерофей-Арены» до моста, развернутся и пролетят перед набережной другим бортом. Как и годом ранее, помощь в приёме фотографий лётчиков-героев Великой Отечественной войны окажут сотрудники парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Сбор портретов от родственников продлится до 4 мая включительно, снимки формата А4 на самоклеющейся основе можно принести по адресу: Хабаровск, улица Дзержинского, 36, кабинет № 110. Телефон для справок — 8 (4212) 31−63−11 .

— С каждым годом просто необходимо постоянно напоминать о Великой Отечественной войне, если мы не будем помнить прошлое — то и будущего не будет, — так в прошлом году комментировал событие Игорь Турик. — Мне так кажется, что о войне, о тех событиях, о тех героях, нужно как можно сильнее и громче кричать. Я вырос в Советском Союзе, но сейчас вижу, что мы дальше пошли не вверх, а вниз, не всё молодое поколение знает и понимает историю. Я недавно вернулся из-за границы и там не помнят, что это была за война, сколько было бед, и каких жертв стоила нам Победа.