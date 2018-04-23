Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Полуботинки Майкла Джексона, в которых он впервые прошел по сцене «лунной походкой», выставлены на аукцион GWS в Калифорнии. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на американский торговый дом.

Туфли из мягкой черной кожи для фирменной, скользящей походки Джексона, которую пытались копировать многие звезды и фанаты певца, предварительно оценены в $10 тыс.

«Эти “магические” лоферы впервые выставлены на аукцион, — говорится в сообщении GWS. — И подобные полуботинки не появлялись, по нашим данным, на торгах в последние 35 лет». К туфлям прилагается письмо, в котором хореограф и танцор Лестер Вилсон подтверждает подлинность обуви, подаренной ему Джексоном после репетиции с братьями.

Аукцион пройдет 26 мая в отеле Hilton в Лос-Анджелесе.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года от острой интоксикации организма препаратом пропофол, который вместе с другими лекарствами, как утверждало следствие, ему прописал лечащий врач Конрад Мюррей. Жюри присяжных признало Мюррея виновным в непредумышленном убийстве. Суд приговорил доктора к четырем годам заключения, в том числе за профессиональную халатность, промедление с вызовом «скорой помощи», утаивание от врачей факта регулярных инъекций певцу сильнодействующего препарата. Перед самой кончиной Майкл Джексон готовился выступить с серией концертов.

Уже после смерти Джексона свет увидели альбомы «Michael» (2010) и «Immortal» (2011), включавшие не издававшиеся прежде записи певца.