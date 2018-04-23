Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянам на этой неделе придется работать шесть дней вместо пяти, а затем наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.