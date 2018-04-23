Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
В связи с празднованием Дня весны и труда выходной переносится с субботы на понедельник.
В связи с празднованием Дня весны и труда выходной переносится с субботы на понедельник.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянам на этой неделе придется работать шесть дней вместо пяти, а затем наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали ТАСС в
Выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня — с 29 апреля по 2 мая.
В Роструде добавили, что, согласно Трудовому кодексу, рабочий день в субботу, 28 апреля, который предшествует выходному, должен быть короче на один час.