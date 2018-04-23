Мини-халат и мини-цены: об интересных рекламных делах рассказали в УФАС по Хабаровскому краю
В этом году благодаря бдительным жителям региона специалисты возбудили 30 дел.
В этом году благодаря бдительным жителям региона специалисты возбудили 30 дел.
Жители Хабаровского края стали лучше разбираться в требованиях рекламного законодательства: региональное УФАС принимает от них все больше обоснованных жалоб. Из 39 дел, которые управление возбудило в этом году, 30 завели после обращений внимательных граждан. Об этом рассказала представитель ведомства Оксана Власкина, сообщает портал «Губерния».
«Мы и раньше возбуждали дела по заявлениям граждан, [но они составляли]
«Свыше 70% граждан ответили, что данный образ является и непристойным, и оскорбительным, в связи с чем нами было возбуждено дело по нарушению части 6 статьи 5 ФЗ “О рекламе”. Это дело пока еще не рассмотрено», — говорит представитель управления.
Еще одна реклама, которая привлекла внимание УФАС, призывала покупать лекарства в «Аптеке миницен».
«Это новое дело. Раньше [один субъект уже] привлекался к ответственности за использование словосочетания “Аптека миницен”: нами было доказано во всех инстанциях, включая Верховный суд, что его реклама вводит потребителя в заблуждение. Сейчас мы возбудили дело в отношении другого хозяйствующего субъекта, который также работает под этим словосочетанием. Мы провели анализ и установили, что во всех аптеках [этой сети] разные цены», — добавила Оксана Власкина.
Кроме того, в этом году крупный банк оштрафовали на 500 тысяч рублей за нечитаемый шрифт на баннере. Всего же нарушителям назначили штрафов на 2 млн рублей, а еще 11 фирмам, не выполнившим требования законодательства, вынесли предупреждения.