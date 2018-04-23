Мини-халат и мини-цены: об интересных рекламных делах рассказали в УФАС по Хабаровскому краю

Источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края стали лучше разбираться в требованиях рекламного законодательства: региональное УФАС принимает от них все больше обоснованных жалоб. Из 39 дел, которые управление возбудило в этом году, 30 завели после обращений внимательных граждан. Об этом рассказала представитель ведомства Оксана Власкина, сообщает портал «Губерния».

«Мы и раньше возбуждали дела по заявлениям граждан, [но они составляли] где-то процентов пять от общего поступления. Сейчас этот процент повысился», — отметила начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Хабаровского УФАС Оксана Власкина.

Так, недавно житель региона пожаловался на рекламу центра медицинских комиссий: на баннере изображена медсестра в очень коротком халате с глубоким вырезом. Заявитель посчитал этот образ оскорбительным для медицинских работников. Чтобы выяснить, возмущает ли это изображение других жителей края, сотрудники УФАС провели онлайн-опрос. Участие в нем приняли 800 человек.

«Свыше 70% граждан ответили, что данный образ является и непристойным, и оскорбительным, в связи с чем нами было возбуждено дело по нарушению части 6 статьи 5 ФЗ “О рекламе”. Это дело пока еще не рассмотрено», — говорит представитель управления.

Еще одна реклама, которая привлекла внимание УФАС, призывала покупать лекарства в «Аптеке миницен».

«Это новое дело. Раньше [один субъект уже] привлекался к ответственности за использование словосочетания “Аптека миницен”: нами было доказано во всех инстанциях, включая Верховный суд, что его реклама вводит потребителя в заблуждение. Сейчас мы возбудили дело в отношении другого хозяйствующего субъекта, который также работает под этим словосочетанием. Мы провели анализ и установили, что во всех аптеках [этой сети] разные цены», — добавила Оксана Власкина.