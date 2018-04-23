Последняя неделя апреля в Прикамье будет холоднее нормы

«При этом сильных осадков в первой половине уже не будет. Сегодня днём температура при пасмурной погоде окажется не выше +5°. Завтра днём будет ещё холоднее из-за северного ветра. Ночью почти по всей территории края будет отрицательная температура от 0° до -3°. Днём не выше +4°, в Перми — не выше +3°. При облачной погоде возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Более серьёзные снегопады могут пройти по крайнему востоку Пермского края под влиянием циклона из Свердловской области», — пояснил эксперт. — «В среду ожидается прекращение осадков, но будет по-прежнему холодно. Дневная температура будет не выше +3°…+8°. Ночью ожидается до -10° по северо-западу края, а по остальной территории -1°…-5°».