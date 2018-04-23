Последняя неделя апреля в Прикамье будет холоднее нормы
Предстоящая неделя снова будет холоднее климатической нормы, особенно её первая половина.
Предстоящая неделя снова будет холоднее климатической нормы, особенно её первая половина.
Как сообщил «Новому компаньону» специалист
«При этом сильных осадков в первой половине уже не будет. Сегодня днём температура при пасмурной погоде окажется не выше +5°. Завтра днём будет ещё холоднее
По словам Андрея Шихова, более серьёзное потепление будет лишь в четверг: температура днём составит +7°…+12°, а в Перми поднимется до +10°. Касательно пятницы и выходных сохраняется некая неопределенность. Но предварительно в дневные часы температура может оставить +8°…+13°.