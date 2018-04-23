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16:12 (мск), источник: NewsKo

Последняя неделя апреля в Прикамье будет холоднее нормы

Предстоящая неделя снова будет холоднее климатической нормы, особенно её первая половина.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 62% 771 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, это связано с влиянием циклона, который вызвал в выходные рекордные снегопады на севере Пермского края.

«При этом сильных осадков в первой половине уже не будет. Сегодня днём температура при пасмурной погоде окажется не выше +5°. Завтра днём будет ещё холоднее из-за северного ветра. Ночью почти по всей территории края будет отрицательная температура от 0° до -3°. Днём не выше +4°, в Перми — не выше +3°. При облачной погоде возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Более серьёзные снегопады могут пройти по крайнему востоку Пермского края под влиянием циклона из Свердловской области», — пояснил эксперт. — «В среду ожидается прекращение осадков, но будет по-прежнему холодно. Дневная температура будет не выше +3°…+8°. Ночью ожидается до -10° по северо-западу края, а по остальной территории -1°…-5°».

По словам Андрея Шихова, более серьёзное потепление будет лишь в четверг: температура днём составит +7°…+12°, а в Перми поднимется до +10°. Касательно пятницы и выходных сохраняется некая неопределенность. Но предварительно в дневные часы температура может оставить +8°…+13°.

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