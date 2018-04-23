Схему движения общественного транспорта изменят в Ростове-на-Дону 1 мая

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, с 8.30 до 13.00 автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут курсировать по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по утвержденным маршрутам.

Маршрутки №№ 55, 80 и 98 поедут по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Шолохова — ул.14-я Линия — ул. Советская и далее как обычно.

С 13.00 до 17.00 автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут следовать по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова по утвержденным маршрутам.

Маршрутки №№ 55, 80 и 98 поедут по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советская и далее как обычно.

С 21.30 30 апреля до 17.00 1 мая троллейбус № 1 будет курсировать по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по обычному маршруту.

Троллейбусы №№ 2 и 22 поедут по схеме: ул. 20-я линия — ул. Лекальная — ул. 22-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по утвержденным маршрутам.