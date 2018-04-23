Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
12В тени войны
11:43 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казань присоединилась к Европейской неделе иммунизации

(Город Казань KZN.RU, 23 апреля). С 23 по 29 апреля страны Европейского региона Всемирной организации здравоохранения проведут Европейскую неделю иммунизации (ЕНИ).

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности о важности иммунизации для здоровья и благополучия людей. Для этого в городах проводятся информационно-разъяснительные мероприятия и организуется адресная коммуникация с населением.

В этом году акция будет акцентировать внимание на вакцинации как на праве каждого человека и, одновременно с этим, общей обязанности. По мнению специалистов, это позволит устранить пробелы в иммунизации и повысить грамотность населения.

Задача ежегодной инициативы состоит в том, чтобы стимулировать заинтересованность людей и политическую поддержку для проведения вакцинаций, отмечают организаторы инициативы и добавляют, что в целом в Европейском регионе сохраняется высокий охват детей иммунизацией. Вместе с тем, положительный эффект от вакцинации, к сожалению, распределяется неравномерно, и число детей, которые не получают положенную им защиту, чересчур высоко. Так, в 2016 году каждый пятнадцатый ребенок пропустил вакцинацию первой дозой вакцины с противокоревым компонентом, а 1 из 21 не получил всех рекомендованных доз вакцин против дифтерии, столбняка и паротита. Подобные пробелы в охвате иммунизацией приводят к вспышкам болезней, которых можно было бы избежать.

Вакцины обеспечивают на индивидуальном уровне защиту от опасных болезней. За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями как в глобальном масштабе. Так, ликвидирована натуральная оспа — инфекция, от которой в средние века погибало население городов и целых стран, заболеваемость корью снизилась до единичной, а в ряде стран отсутствует, достигнуты существенные успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими управляемыми инфекциями.

Горожан призывают следовать рекомендациям докторов и вовремя проходить иммунизацию.

Все новости региона
 На прошлой неделе скорая помощь Казани чаще выезжала в общественные места
В Казани пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный дню рождения Га
США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии
Россиянам пообещали «резкий рост» зарплат
Санкции США против РФ «ударили» по банковской системе Латвии
Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Разработка военного беспилотника привела к уголовному делу
«Газпром» планирует построить гигантский газохимический комплекс
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Нужно ли срывать букву «Ш»? Эта зима прошла в России под знаком «Ш» — российские власти заставили обладателей автомобилей с шипованными покрышками приклеить этот знак
Кино
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни Верн Тройер попал в больницу в начале апреля, что, как отмечают СМИ, было связано с его борьбой с алкоголизмом
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь