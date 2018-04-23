Казань присоединилась к Европейской неделе иммунизации

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности о важности иммунизации для здоровья и благополучия людей. Для этого в городах проводятся информационно-разъяснительные мероприятия и организуется адресная коммуникация с населением.

В этом году акция будет акцентировать внимание на вакцинации как на праве каждого человека и, одновременно с этим, общей обязанности. По мнению специалистов, это позволит устранить пробелы в иммунизации и повысить грамотность населения.

Задача ежегодной инициативы состоит в том, чтобы стимулировать заинтересованность людей и политическую поддержку для проведения вакцинаций, отмечают организаторы инициативы и добавляют, что в целом в Европейском регионе сохраняется высокий охват детей иммунизацией. Вместе с тем, положительный эффект от вакцинации, к сожалению, распределяется неравномерно, и число детей, которые не получают положенную им защиту, чересчур высоко. Так, в 2016 году каждый пятнадцатый ребенок пропустил вакцинацию первой дозой вакцины с противокоревым компонентом, а 1 из 21 не получил всех рекомендованных доз вакцин против дифтерии, столбняка и паротита. Подобные пробелы в охвате иммунизацией приводят к вспышкам болезней, которых можно было бы избежать.

Вакцины обеспечивают на индивидуальном уровне защиту от опасных болезней. За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями как в глобальном масштабе. Так, ликвидирована натуральная оспа — инфекция, от которой в средние века погибало население городов и целых стран, заболеваемость корью снизилась до единичной, а в ряде стран отсутствует, достигнуты существенные успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими управляемыми инфекциями.