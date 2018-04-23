Самарских ветеранов будут перевозить на водном транспорте бесплатно
Руководство Самарского речного пассажирского предприятия приняло решение продолжать оказывать меры социальной поддержки социально незащищенным слоям населения.
Руководство Самарского речного пассажирского предприятия приняло решение продолжать оказывать меры социальной поддержки социально незащищенным слоям населения.
Как сообщает сайт СРПП, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также Герои СССР и России могут передвигаться на судах СРПП бесплатно.
Для льготников стоимость проезда внутренним водным транспортом останется прежней — социальный проездной билет с ограничением в десять поездок можно купить за 300 рублей.
Срок реализации социальных проездных билетов — с 25 по 30 (31) число каждого месяца на следующий месяц.