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11:54 (мск), источник: Newslab.ru

«Два железнодорожных состава мусора»: мэрия подвела итоги субботника в Красноярске

В масштабной уборке города приняли участие около 69 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Во время субботника в Красноярске очистили территорию площадью почти 3 тысячи га, объём собранного мусора составил 4,5 тысячи кубометров — это два железнодорожных состава. Итоги масштабной уборки, которая прошла в краевой столице 21 апреля, сегодня подвел глава города Сергей Ерёмин.

По данным администрации, в субботнике поучаствовали около 69 тысяч человек.

«В общегородском субботнике приняли участие около 50% организаций и предприятий города. Десятки простых горожан подключились к генеральной “стирке” Красноярска. Благодарю таких городских чистюль! На этом не останавливаемся, 28 апреля состоится вторая “волна” субботника. Продолжаем и санитарные пятницы. На данном этапе важно оперативно убрать мешки с мусором, ревизию в этой части территории города прошу продолжать», — призвал мэр.

О невывезенных мешках с мусором красноярцев просят сообщать в службу 005 или свою районную администрацию.

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