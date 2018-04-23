Физическая сила коррелирует с когнитивными способностями

Источник: AP 2018

Для того, чтобы найти корреляцию физического состояния организма с когнитивной сферой, научные сотрудники Манчестерского университета и Исследовательского института о здоровье NICM в Университете Западного Сиднея использовали данные Британского биобанка (UK Biobank), в котором находилось 475 397 человек из общей популяции и 1162 человека с шизофренией.

Результаты показали, что физически наиболее сильные участники лучше справлялись с тестами на умственную работу мозга.

Учёные выбрали пять наиболее показательных тестов: тесты на проверку времени реакции, на логическое решение проблем и несколько разных заданий на память (зрительную, числовую и проспективную). У здоровых и физически сильных людей, в сравнении с теми, кто обладал менее развитым телом, отмечались более хорошие показатели по всем оцениваемым параметрам (особенно все виды памяти). У людей с психическим расстройством, но крепких физически выгодно выделялись зрительная память и время реакции.

Мы учитывали множество факторов, включая возраст, пол, массу тела и образование, и наше исследование подтверждает, что люди, которые физически сильнее, действительно имеют тенденцию к лучшему функционированию мозга. Джозеф Фёрт Ведущий исследователь

«Мы видим явную связь между мышечной силой и умственным благополучием. Но нам нужно больше исследований, чтобы проверить, действительно ли тренировка мышц способствует улучшению работы мозга».

Предыдущие исследования группы уже показали, что аэробные упражнения на самом деле могут улучшить состояние мозга. Тем не менее, пользу тренировки в отношении умственных способностей ещё предстоит изучить полностью.