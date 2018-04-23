В Кемерово прибыли самолеты, перенаправленные в Новосибирск из-за тумана на Кузбасе
КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Два самолета из Москвы, летевшие в Кемерово и
КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Два самолета из Москвы, летевшие в Кемерово и
«Оба самолета прибыли в Кемерово… и готовятся к вылету в обратном направлении», — сказали в справочной, уточнив, что оба рейса прибыли около 14:30 (10:30 мск). Согласно расписанию, самолеты должны были прилететь в Кемерово около 7:00 (3:00 мск).
Как сообщалось, утром самолеты Москва — Кемерово авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Победа» вынуждены были приземлиться в новосибирском «Толмачево»