В Кемерово прибыли самолеты, перенаправленные в Новосибирск из-за тумана на Кузбасе

КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Два самолета из Москвы, летевшие в Кемерово и из-за тумана в столице Кузбасса совершившие посадку в новосибирском «Толмачево», прибыли в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэровокзала в понедельник.