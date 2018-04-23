В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение о заморозках
Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области с ссылкой на данные ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24 и 25 апреля ожидаются заморозки 0…-2°.
Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области с ссылкой на данные ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24 и 25 апреля ожидаются заморозки 0…-2°.
«Из-за этого прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», — говорится в сообщении.