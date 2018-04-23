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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение о заморозках

Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области с ссылкой на данные ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24 и 25 апреля ожидаются заморозки 0…-2°.

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«Из-за этого прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», — говорится в сообщении.

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